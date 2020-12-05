Українська телеведуча Ольга Фреймут показала розкішний відпочинок зі своїм чоловіком Володимиром Локотко

Як повідомляє Politeka.net, зірка шоу "Танці з зірками" разом з генеральним продюсером "Нового каналу" вирушила пообідати в один з київських ресторанів італійської кухні. Знаменитість виклала кадри їх виходу в світ на сторінці в соцмережі "Instagram".

Сидячи за столом, Ольга Фреймут зняла на камеру чоловіка, який вивчав меню і обговорював замовлення з офіціанткою, на якому можна помітити коричневий пуловер.

"Обід, ніби в Італії. З В", - підписала ролик телеведуча.

Через якийсь час Володимир Локотко підійшов до благовірної і ніжно притулився ззаду для спільного Селфі. Після зосередженого вигляду з меню в руках, гендиректор здається особливо щасливим і радісним, він відразу повеселішав поруч зі своєю зірковою дружиною. Сама Ольга Фреймут постала перед користувачами в просторій чорно-білій блузці і розкішній зачісці з розпущеним волоссям.

21 листопада Володимиру Локотко виповнилося 46 років. Ольга Фреймут не часто ділиться сімейними кадрами, проте з нагоди свята вона зробила виняток. На знімку телеведуча в затишній домашній атмосфері і простому вбранні позує в обнімку з Володимиром, перед ними можна помітити святковий торт з мініатюрною фігуркою іменинника.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але..."

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