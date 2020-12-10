Большинство звезд используют проект «Танці з зірками» для поднятия рейтингов или рекламы других проектов, в которых они участвуют

Politeka.net узнавала, чем после окончания проекта занялись звезды, а также их партнеры.

Юлия Санина сразу же по окончанию шоу, пока к ней было приковано внимание общественности, выпустила клип. Сейчас певица с семьей отдыхает в теплых краях и радуется солнцу.

Победительница проекта Санта Димопулос тоже улетела отдыхать к морю. У себя в Инстаграм девушка делилась солнечными кадрами из Дубай.

А вот Надежда Мейхер решила не отдыхать и сразу же отправилась на гастроли со своим шоу. Кроме этого, певица активизировалась и начала активнее рекламировать одежду собственного производства.

Ольга Фреймут продолжила раздавать советы, а также решила провести марафон хороших манер для своих поклонников. Вернется ли Ольга на «1+1», как она об этом мечтала, пока неизвестно.

А вот Алена Шоптенко вернулась к активной работе. Она снимает видео для Инстаграм и постит фото.

Alyona Alyona хоть и ушла из проекта в самом начале, но танцы не прошли для нее бесследно. Красотка выпустила клип «DANCER», в котором зажгла с Александром Гудковым.

"Осторожно, горячо", - писали в отзывах на клип звезды.

Напомним, что скандальная Фреймут показала редкие кадры с подросшим сыном, которого обычно скрывает: "В гостиной утром...".

Как сообщала Politeka, Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями: «До сих пор не верится…».

Также Politeka писала, что элегантная Надежда Мейхер поиграла на тайных чувствах, распахнув пиджак: "Это вообще законно?".