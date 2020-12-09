Американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальний образ "рятувальниці Малібу" в рожевому купальнику

Молода спортсменка намагається якомога частіше показувати в Instagram, чим займається вдома, як тренується і проводить час на відпочинку. Нерідко в профілі фітнес-моделі з'являються фото, зроблені на пляжі.

Так як дівчина любить проводити час на узбережжі, частина фото зроблені саме там. Сама Рей не любить показувати свій бюст і комплексує з цього приводу, а щоб уникнути незручності, повертається спиною до камери.

Дівчина довгі роки займалася в залі і тепер може з гордістю продемонструвати пишні сідниці і засмаглу фігуру з вдалих ракурсів. У рожевому бікіні в стилі Рятувальників Малібу вона блищала на пляжі і відразу отримала сотні компліментів:

"Їй все просто заздрять bby💪 🏼 💪 🏼 🔥 🍑; ви можете зупинитися, будь ласка; все в цих коментарях погано; приголомшливо💪 🏻 👊 🏻 💪 🏻; О, це хороший рятувальник, пора в Малібу😍 😍; льодові кров пригоди; Громові стегна чертовски красиво; чиста досконалість 💖; Дитинко, я завжди люблю твій пост💛».

Соммер подобається підкреслювати достоїнства свого тіла, так як вона довгі роки намагалася підкачатися і домогтися ідеальних сідниць «як у Кім». Оскільки Рей хотіла виділятися на тлі інших, вона не робила пластики, до того ж в 21 рік вона і так багато чого домоглася.

Жаркий кадр в салатовому Бікіні на узбережжі також вийшов досить стильним, тоді як другий підкреслив достоїнства Рей завдяки спокусливій позі моделі.

Ось як реагують в мережі:

"Бомба уповільненої дії🍆 💦 🍑; ти мила; це розкіш бути такою🥵 🤣; вона виглядає дійсно приваблива☕ 🥛 🙏; подивися гаряче, дитинко; suppp шикарний !! 😍 😍 😍 ; Вау ось це те дошка де спина де груди взагалі не знайдеш; Ласкаво просимо😉; Милашка».

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