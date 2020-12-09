Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальный образ "спасательницы Малибу" в розовом купальнике

Молодая спортсменка старается как можно чаще показывать в Инстаграм, чем занимается дома, как тренируется и проводит время на отдыхе. Нередко в профиле фитнес-модели появляются фото, сделанные на пляже.

Так как девушка любит проводить время на побережье, часть фото сделаны именно там. Сама Рей не любит показывать свой бюст и комплексует по этому поводу, а чтобы избежать неловкости, поворачивается спиной к камере.

Девушка долгие годы занималась в зале и теперь может с гордостью продемонстрировать пышные ягодицы и загорелую фигуру с удачных ракурсов. В розовом бикини в стиле спасателей Малибу она блистала на пляже и сразу получила сотни комплиментов:

«Ей все просто завидуют bby💪🏼💪🏼🔥🍑; Вы можете остановиться, пожалуйста; Все в этих комментариях плохо; Потрясающе 💪🏻 👊🏻 💪🏻; о, это хороший спасатель, пора в Малибу😍😍; леденящие кровь приключения; Громовые бедра чертовски красиво; Чистое совершенство 💖; Детка, я всегда люблю твой пост💛».

Соммер нравится подчеркивать достоинства своего тела, так как она долгие годы старалась подкачаться и добиться идеальных ягодиц «как у Ким». Поскольку Рей хотела выделяться на фоне других, она не делала пластики, к тому же в 21 год она и так многого добилась.

Жаркий кадр в салатовом бикини на побережье также получился достаточно стильным, тогда как второй подчеркнул достоинства Рей благодаря соблазнительной позе модели.

Вот как реагируют в сети:

«Бомба замедленного действия🍆💦🍑; Ты милая; это роскошь быть такой 🥵🤣; она выглядит действительно привлекатель☕🥛🙏; посмотри горячо, детка; Suppp шикарный !! 😍😍😍; Вау вот это то доска где спина где грудь вообще не найдёшь; добро пожаловать 😉; Милашка».

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