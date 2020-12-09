Українська співачка MARUV, яка нещодавно оскандалилася поїздкою до Росії, спокусила пікантними танцями біля ялинки

Як пише Politeka.net, в Instagram програми "Зірковий шлях" з'явилося відео, на якому співачка позувала в червоній нижній білизні, з червоним волоссям і в новорічній шапочці. Красуня доповнила образ панчохами з бантиками. Вона позувала біля ялинки, крутилася, показуючи самий сік.

"Співачка MARUV здивувала новорічним образом", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати новий лук зірки. Більшість глядачів зійшлися на тому, що співачка втомила своєю вульгарною поведінкою.

"В її стилі", "коли вже в моду увійдуть одягнені і адекватні?", "Навіщо про неї взагалі завжди йдеться на українському телебаченні? Пішла в судді до російського проекту і тільки! Мрія здійснилася, вона вдома", "Маруф кардинально змінилася? Не смішіть! Все той же вульгарно відштовхуючий образ!!! Фу!", "Ні, вона взагалі не подобається, звідки вона взагалі вилізла, жах", "в її стилі, їй дуже пасує!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MARUV спокусила пікантним танцем з подругою. Красуня потрусила п'ятою точкою, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про "кицьок", змусивши зірку 90-х червоніти:"гидко дивитися".

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті і панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.