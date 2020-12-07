Українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, не стримала емоцій після виступу зірки 90-х

Як передає Politeka.net, MARUV стала суддею шоу "Суперстар. Повернення", яке транслюють на російському каналі. Суть шоу полягає в тому, що зірки, які були дуже популярними в 90-х, повертаються на сцену, щоб знову голосно заявити про себе. У кожному ефірі вони виконують нове завдання, а судді оцінюють, як добре вони впоралися.

Після виступу Влада Сташевського, чия пісня була присвячена пам'яті Євгена Білоусова, співачка зважилася на коментар. Однак він виявився вельми вульгарним і недоречним, враховуючи, що пісня була присвячена людині, якої вже немає в живих.

"Скажу так, нарешті я побачила цього хартбрейкера 90-х, за яким сохли всі дівчата. Від якого всі кицьки були в зоні ризику. Ось, правда. Пісня, емоції, все збіглося. Номер приголомшливий, все було красиво", - заявила співачка в ефірі шоу.

У коментарях думки з приводу виступу Сташевського і заяв Корсун розділилися.

"Сташевський прекрасно виступив, торкнувся души. Прекрасно", "якби не Сташевський, не дивилася б. Ще раз хотілося зануритися в хмару його тембру- впізнаєш серед тисячі голосів!", "Коршуни, досить клювати Сосєдова. Люблять у нас щирих і вразливих людей клювати! І приберіть "співаючі труси" з журі, гидко дивитися на Марув", - пишуть користувачі Мережі.

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