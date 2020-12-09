Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, розбурхала пікантними передноворічними розвагами

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала разом з подружками в зухвалих нарядах і аж ніяк не за хороводами біля ялинки.

Так, безсоромна MARUV, наспівуючи "ялинка, ялинка" з'явилася перед камерою в червоних прозорих панчохах з білими бантиками, спокусливому корсеті, трусиках з високою талією і шапці Санта Клауса. Крім того, співачка була в червоній перуці та на високих підборах.

Також в кадрі з'явилися її подружки в подібних нарядах, але тільки чорного кольору.

"Знімаємо красу! А ось і Аня-тьолочка! Ялинка-ялинка...", - співала Корсун, пританцьовуючи й безсовісно виляючи своїми жіночими принадами.

Дівчата попозували біля нарядженої ялинки, згинаючись та випинаючи свої чарівні округлості. І явно підняли настрій глядачам своїми передноворічними витівками.

Раніше ми повідомляли, епатажна MARUV звела з розуму видом в корсеті зі "смачним" декольте. Анна позувала крупним планом разом зі своїм домашнім улюбленцем: вона тримала на руках собаку породи французький бульдог.

Дівчина в беретику з піднятою наверх вуаллю підкинула підборіддя та вип'ятила пружну "гордість", спокушаючи ніжними лініями.

Також ми писали, як Анна розпалила публіку пристрасними фото в чорній обтягуючій сукні. Дівчина з близького ракурсу "пограла" соковитим декольте: на одному з кадрів вона безсоромно вхопилася рукою за пишний бюст.

"Дуже чуттєво🔥"; " Мамасіта🔥 😉"; "це ж не ти!!! 👏 😁 "; "Пекуча красуня😍"; "Діта фон Тіз? 😍 ", - відреагував натовп.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.