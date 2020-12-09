Украинская певица MARUV, которая недавно оскандалилась поездкой в Россию, соблазнила пикантными танцами возле елки

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм программы «Зірковий шлях» появилось видео, на котором певица позировала в красном нижнем белье, с красными волосами и в новогодней шапочке. Красотка дополнила образ чулками с бантиками. Она позировала возле елки, крутилась, показывая самый сок.

«Певица MARUV удивила новогодним образом», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать новый лук звезды. Большинство зрителей сошлись на том, что певица утомила своим вульгарным поведением.

«В её стиле», «Когда уже в моду войдут одетые и адекватные?», «Зачем о ней вообще всегда идет речь на украинском телевидении? Пошла в судьи к российскому проекту и только! Мечта осуществилась, она дома», «Маруф кардинально изменилась? Не смешите! Все тот же вульгарно отталкивающий образ!!! Фу!», «Нет, она вообще не нравится, откуда она вообще вылезла, ужас», «В ее стиле, ей очень идёт!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MARUV соблазнила пикантным танцем с подругой. Красотка потрусила пятой точкой, чем свела с ума своих поклонников.

Напомним, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть: «Противно смотреть».

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV в прозрачном корсете и чулках повыпендривалась с подружками под елкой: "Снимаем красоту!".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV показала свою любовь в узеньком корсете: идеальный кадр.