Відома співачка MARUV показала себе в новому пекучому образі

На фото MARUV показала себе в корсеті і прозорих рукавичках. Образ красуня доповнила чокером на шиї і капелюшком. В руках Анна Корсун, так звуть виконавицю, тримала французького бульдога на прізвисько Ізольда Олександрівна. Собачка влаштувалася зручно в руці співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку улюблениці знаменитості в соціальних мережах.

"Настрій", - підписав адміністратор аккаунта знімок.

Фанати поставили 9 лайків і не залишили коментарі під фото.

Повідомлялося, що скандальна українська співачка MARUV спокусила пікантним танцем з подругою.

Так, співачка позує разом з подругою в «дірявому» вбранні, демонструючи бездоганну фігуру під час танцю. Ролик не був як-небудь підписаний, хоча її шанувальники були "без розуму" від побаченого.

Ми писали, що популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, вразила шанувальників оновленою зовнішністю.

"Як вам такий колір волосся? Або брюнеткою краще?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії MARUV позує в темному вбранні і з капелюхом на голові. Через це виконавиця Оля Полякова порівняла її з Аллою Пугачовою.

Нагадаємо, пошлячка MARUV заговорила про "кисок", змусивши зірку 90-х червоніти

А ще Politeka писала, що напівгола MARUV зганьбилася в компанії Наташі Корольової і Сосєдова, фото

Також Politeka повідомляла, що пустунка MARUV показала справжню дикість в латексі



