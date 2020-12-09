Алла Пугачова і Максим Галкін привернули до себе увагу появою в розкішному закладі

Відео із зірковим подружжям з'явилося на одній з їхніх фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як легендарна російська співачка і шоумен виходять з розкішного закладу, по дорозі прощаючись з іншими гостями. При цьому, обидва одягнені "з голочки", а образ Пугачової довершує чорна шуба. На тлі можна побачити дороге оздоблення закладу і почути музику.

Зал повністю заповнений людьми, проте ніхто, включаючи Галкіна і Пугачову, не вдягнув маску. Цей факт розлютив багатьох шанувальників пари. Втім, автор поста в коментарях пояснив, що кадри були зняті ще минулого року – до карантину і масочного режиму. Однак, його пояснення не зупинили людей від написання обурених коментарів.

"Їм, можна без масок, а нам не можна?", "Гарний час був, без масок, Алла Борисівна як завжди красива", "у них є бабоси на штраф а у нас немає", "Галкін підтримує щоб не впала вона як сморчок вже ....роки не обдуриш", "зараз Алла і не ходить по гостях. Їй і вдома добре", "та їм все можна зірки", "якого без масок курвалеіі. Просту людину затискають а ці с**и жирують", - обурюються підписники в коментарях.

Нагадаємо, зарослий Галкін вибухнув гнівною тирадою, ошелешивши шанувальників: «А чому у мужиків немає...».

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