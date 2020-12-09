Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав, як проводить час з дружиною в машині

На кадрах Влад показав свою дружину в курточці, яка сиділа за кермом автомобіля. Яма після цього перевів камеру на ніжки красуні в спідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мама йде на зліт", - сказав На кадрах Влад

"Злітати. Пристебніть ремені", - відповіла Лілія на слова чоловіка.

Після цього хореограф показав лобове скло автомобіля і почав знімати небо.

Фанати не змогли оцінити ролик Влада або написати коментарі, так як він був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

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Так, Влад Яма опублікував тематичне фото на тлі новорічної ялинки, де він ніжно обіймає свою дружину Лілію.

"Складно думати про подарунки, коли головний подарунок вже у тебе в руках", - підписав український танцюрист ніжний знімок зі своєю коханою жінкою.

Повідомлялося, що відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився спекотним фото з пустелі, на якому позує зі своєю дружиною Лілією.

На знімку Влад і Лілія позують на тлі піщаних дюн. При цьому, хореограф одягнений в чорний жилет, накинутий на голе тіло і дозволяє йому продемонструвати свій оголений торс, а також прості джинси.

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