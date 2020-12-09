Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", показала підтягнуті форми у ледь помітній чорній білизні

Ірина Морозюк, відома як засновниця трендового бренду одягу, звикла епатувати публіку сміливими фото. Вона постійно підкреслює підкачане і струнке тіло новими бікіні або обтягуючими нарядами міні-довжини. При цьому не соромиться говорити про себе або жартувати над власними кадрами.

Як видно на одному зі Сторі Морозюк, вона вирішила зробити репост свого фото, зробленого в рамках однієї з останніх фотосесій. Під час зйомок Ірина постала в ледь помітній чорній білизні на тоненьких завязочках і захопила пікантним видом на п'яту точку.

Варто відзначити, говорячи про себе і своє життя, раніше Ірина відзначала, що зараз "дуже легко захопитися твердою особистістю, що не належить нікому, але полюбити її складно».

«У мені є одна цікава якість, за що вдячна Богу і Всесвіту. Я ніколи не будую думку про людину покладаючись на слова інших. Тільки поки особисто не буду переконана в достовірності інформації. Будь то в дружбі або у відносинах. Візьміть собі на замітку, все", - писала в Instagram також Морозюк.

Також до цього зірка у себе в Instagram опублікувала фото, на якому позувала у вельми пікантному вбранні.

Морозюк розповіла, що психолог порівняв її з чорною ікрою.

"Людина, яка не бачить різниці між чорною ікрою і кабачковою є всеїдною... той що простолюдин, плебей, смерд, санкюлот. Я, скажімо, людина більш благородних поглядів. Ніколи не дозволю класти чорну ікру на черствий хліб. Безсумнівно віддам перевагу тому, хто буде їсти її ложкою", - зарозуміло заявила жінка.

У коментарях їй залишили масу відгуків, як хороших, так і не дуже.

«У тебе щось з маєчкою!",» Бомба«,» Ого«, "ніколи не підозрював, що в тобі криється стільки пристрасті«," подвійне поранення, колоте«,» штани Красиві, збуджуючі, ви дуже красиві«, " Кому ти потрібна, диво? Від тебе відмовився чоловік, який любив ту, коли була схожа на дівчину, а зараз жах! Транс!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк в безсоромному бікіні запалила не тільки серця: "пацани, у мене до вас питання....".

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