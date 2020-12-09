Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", показала подтянутые формы в едва заметном черном белье

Ирина Морозюк, известная как основательница трендового бренда одежды, привыкла эпатировать публику смелыми фото. Она постоянно подчеркивает подкачанное и стройное тело новыми бикини или обтягивающими нарядами мини-длинны. При этом не стесняется говорить о себе или подшучивать над собственными кадрами.

Как видно на одном из Стори Морозюк, она решила сделать репост своего фото, сделанного в рамках одной из последних фотосессий. Во время съемок Ирина предстала в едва заметном черном белье на тоненьких завязочках и восхитила пикантным видом на пятую точку.

Стоит отметить, говоря о себе и своей жизни, ранее Ирина отмечала, что сейчас "очень легко увлечься твердой личностью, не принадлежащей никому, но полюбить ее сложно».

«Во мне есть одно интересное качество, за что благодарна Богу и вселенной. Я никогда не строю мнение о человеке полагаясь на слова других. Только пока лично не буду убежденна в подлинности информации. Будь то в дружбе или в отношениях. Возьмите себе на заметку, все», - писала в Инстаграм также Морозюк.

Также до этого звезда у себя в Инстаграм опубликовала фото, на котором позировала в весьма пикантном наряде.

Морозюк рассказала, что психолог сравнил ее с черной икрой.

«Человек, который не видит разницы между чёрной икрой и кабачковой является всеядным... тот что простолюдин, плебей, смерд, санкюлот. Я, скажем, человек более благороднейших взглядов. Никогда не позволю класть чёрную икру на чёрствый хлеб. Несомненно предпочту того, кто будет есть ее ложкой», - высокомерно заявила женщина.

В комментариях ей оставили массу отзывов, как хороших, так и не очень.

«У тебя что-то с маечкой!», «Бомба», «Ого», «Никогда не подозревал, что в тебе кроется столько страсти», «Двойное ранение, колотое», «Штаны красивые, возбуждающие, вы очень красивые», «Кому ты нужна, чудо? От тебя отказался человек, который любил ту, когда была похожа на девушку, а сейчас ужас! Транс!», - пишут люди.

Напомним, что Ирина Морозюк в бесстыжем бикини зажгла не только сердца: "Пацаны, у меня к вам вопрос....".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк с задранной юбкой свела с ума аппетитным видом: «Мой талант».

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк занялась любимым делом прямо в лифте: "Пушка".