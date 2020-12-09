Частіше б так

Популярна співачка Ані Лорак здивувала виступом у спортивному образі

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram відеозапис зі студії (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). Зірка виконала на камеру свою нову пісню"страждаємо і любимо".

У чорно-білому ролику Ані Лорак постала з мікрофоном в руках у великій кімнаті з колонками. Вона вбралася у все чорне: толстовку, бейсболку, черевики, щільні лосини. Родзинкою образу стали мініатюрні шортики зі шнурками, які підкреслили стрункі ніжки артистки.

У такому вигляді вона заспівала кілька рядків, пританцьовуючи при цьому. На задньому плані можна помітити музикантів: гітаристів і барабанщика, прихованого за прозорим щитом.

"Робота з музикантами для мене завжди особлива радість!",- зазначила Ані Лорак в описі до ролика.

Користувачі соцмережі захопилися роботою співачки і засипали її компліментами в коментарях:

"Шорти поверх лосин, вже своєрідний стиль"; " Вау!!!!! Дуже подобається такі відео! Спасибі за частинки репетицій! Ви красуня ❤️❤️❤️❤️❤️"; "коли вже смак у вас з'явиться!? 😂 😱 "; "Репетируєте на Золотий грамофон? Дуже цікаво 😅❤️"; "Красуня ❤️ шикарний голос 😍 шалено чекаю концерту в моєму місті 🙏"; " яка ви стильна!❤️❤️😍😍😍😍😍😍"; "Образ вищий клас улюблений голос зігріває серце ❤️"; " Очеень красиво смотреть кароліночка дивитися і слухати Вас це завжди суцільне задоволення😍 ☺️ Браво!!!👏 😘 "; "Кароліша, ти красуня і превелика розумничка. Будь щаслива і кохана".

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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