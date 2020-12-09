Переможниця проекту «Танці з зірками» Санта Дімопулос приголомшила шанувальників словами про долю кубка проекту

Як розповідає Politeka, одкровення зірка зробила у себе на сторінці в Instagram.

"Покажи кубок", - просить її один з шанувальників.

Уточнимо, що крім знімка самого кубка проекту Дімопулос розповіла, яке майбутнє чекало заповітний приз.

"Цей кубок переданий на благодійний аукціон», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на фотографії Дімопулос позує в обнімку зі своїм партнером по проекту, тримаючи в руках заповітний кубок «Танців з зірками». А оскільки знімок був розміщений в Stories, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати про вчинок кумира.

Як ми розповідали до цього, українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Санта Дімопулос, яка посіла перше місце в проекті «Танці з зірками», похвалилася стильним луком

Красуня опублікувала фото з відпочинку, на якому постала у фірмовому одязі іменитих брендів.

"Сьогодні вранці прокинулася рано, лежала з відкритими очима і знову звикала до думки, що не потрібно їхати ні на яке тренування, прямого ефіру не буде, а нервове напруження закінчилося. Мені досі не віриться, що я на відпочинку», - зізналася Санта, розповівши шанувальникам, що відпочиває в Дубаї.

Нагадаємо, що Дімопулос вилила душу про те, що залишилося за лаштунками шоу.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос показала, якою красунею росте її дочка.

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