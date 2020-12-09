Победительница проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос огорошила поклонников словами о судьбе кубка проекта

Как рассказывает Politeka, откровение звезда сделала у себя на странице в Instagram.

«Покажи кубок», - просит ее один из поклонников.

Уточним, что помимо снимка самого кубка проекта Димопулос рассказала, какое будущее ждало заветный приз.

«Этот кубок передан на благотворительный аукцион», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на фотографии Димопулос позирует в обнимку со своим партнером по проекту, держа в руках заветный кубок «Танців з зірками». А поскольку снимок был размещен в Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о поступке кумира.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос, которая заняла первое место в проекте «Танці з зірками», похвасталась стильным луком

Красотка опубликовала фото с отдыха, на котором предстала в фирменной одежде именитых брендов.

«Сегодня утром проснулась рано, лежала с открытыми глазами и снова привыкала к мысли, что не нужно ехать ни на какую тренировку, прямого эфира не будет, а нервное напряжение закончилось. Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе», - призналась Санта, рассказав поклонникам, что отдыхает в Дубае.

Напомним, что Димопулос излила душу о том, что осталось за кулисами шоу.

Как сообщала Politeka, Димопулос показала, какой красавицей растет ее дочь.

Также Politeka писала, что Димопулос растаяла в объятиях жгучего брюнета, любовные кадры.