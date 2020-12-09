Знаменита американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян показала своє тіло з усіх боків в новій білизні

Зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кім не тільки знімається в реаліті-шоу і гламурних фотосесіях, але і веде свій бізнес. Зокрема, зірка випускає білизну для жінок, яка відрізняється простим дизайном і комфортними моделями.

На нових кадрах Кардашьян вирішила продемонструвати на собі, як виглядають окремі моделі з її колекції.

На фотографіях зірка позує в різній білизні, демонструючи свою фігуру у всіх можливих позах і ракурсах.

Для того, щоб надати кадрам «перчинки», Кім не соромилася залазити на дивани, пуфики та інші поверхні, спокусливо згинаючись і витягаючи ніжки.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від таких кадрів і всього за пару годин її пост зібрав більше мільйона лайків.

Раніше ми писали, що Кардашьян опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала пишну красу в елегантному вбранні.

Так, Кім з'явилася перед камерою в шовковому брючному костюмі блакитного кольору, підкресливши "осину" талію пояском. На голові у Кардашьян красувався строкатий беретик, а на руках мереживні рукавички. На шиї модель зав'язала стрічку в тон костюма.

Нагадаємо, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.