Знаменитая американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала свое тело со всех сторон в новом белье

Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Ким не только снимается в реалити-шоу и гламурных фотосессиях, но и ведет свой бизнес. В частности, звезда выпускает белье для женщин, которое отличается простым дизайном и комфортными моделями.

На новых кадрах Кардашьян решила продемонстрировать на себе, как выглядят отдельные модели из ее коллекции.

На фотографиях звезда позирует в разном белье, демонстрируя свою фигуру во всех возможных позах и ракурсах.

Для того, чтобы придать кадрам «перчинки», Ким не стеснялась залезать на диваны, пуфики и прочие поверхности, соблазнительно изгибаясь и вытягивая ножки.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от таких кадров и всего за пару часов ее пост собрал более миллиона лайков.

Ранее мы писали, что Кардащьян опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала пышную красоту в элегантном наряде.

Так, Ким появилась перед камерой в шелковом брючном костюме голубого цвета, подчеркнув "осиную" талию пояском. На голове у Кардашььян красовался пестрый беретик, а на руках кружевные перчатки. На шее модель завязала ленточку в тон костюма.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.