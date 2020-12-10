Принц Едвард і його дружина Софі замінювали Меган Маркл і принца Гаррі на одній із зустрічей королівської сім'ї

Про це інформує таблоїд Daily Express.

Днями завершилася поїздка принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які три дні подорожували на королівському поїзді.

Поїздка закінчилася біля Віндзорського замку, де до герцогів Кембриджських приєдналися Єлизавета II та інші родичі.

Крім самого монарха, принцеси Анни і принца Чарльза з дружиною Каміллою, Вільяма і Кейт зустріли молодший син Єлизавети II принц Едвард і його дружина Софі.

Справа в тому, що Едвард і Софі дуже рідко з'являються на публіці, а їх участь в цьому заході може говорити про посилення їх позицій в королівській родині після втечі принца Гаррі і Меган Маркл з палацу. Ймовірно, що Єлизавета II знайшла заміну колишнім герцогам. А експерти запевняють, що саме Софі завжди була улюбленою невісткою королеви.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл знову заткнула за пояс Кейт Міддлтон.

Екс-герцогиню Меган Маркл визнали найвпливовішою королівською особою з питань макіяжу.

Таким питанням, Меган Маркл в черговий раз вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон. Цікаво, що навіть Втеча з палацу і переїзд в США істотно не вплинули на популярність герцогині Сассекської.

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