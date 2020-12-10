Принц Эдвард и его супруга Софи заменяли Меган Маркл и принца Гарри на одной из встреч королевской семьи

Об этом информирует таблоид Daily Express.

На днях завершилась поездка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые три дня путешествовали на королевском поезде.

Поездка закончилась у Виндзорского замка, где к герцогам Кембриджским присоединились Елизавета II и другие родственники.

Помимо самого монарха, принцессы Анны и принца Чарльза с женой Камиллой, Уильяма и Кейт встретили младший сын Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи.

Дело в том, что Эдвард и Софи очень редко появляются на публике, а их участие в этом мероприятии может говорить об усилении их позиций в королевской семье после бегства принца Гарри и Меган Маркл из дворца. Вероятно, что Елизавета II нашла замену бывшим герцогам. А эксперты уверяют, что именно Софи всегда была любимой невесткой королевы.

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Экс-герцогиню Меган Маркл признали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.

Таким вопросом, Меган Маркл в очередной раз удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон. Любобытно, что даже бегство из дворца и переезд в США существенно не повлияли на популярность герцогини Сассекской.

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