Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина поділилася секретом краси в сміливому вбранні

Як пише Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове чорно-біле фото, на якому зображена в блискучій вечірній сукні з відкритими плечима і спиною. Волосся вона зібрала в хвіст на потилиці і скріпила вінцем, доповнивши свій елегантний образ.

Христина позувала спиною до камери, склавши руки на грудях і виставивши п'яту точку. Дружина ведучого продемонструвала свою витончену фігуру і прекрасну поставу, якій і присвятила пост в стилі Ольги Фреймут.

"Красива постава - ще одна непряма ознака, що вказує на спорідненість з дворянами. У сім'ях аристократів до постави завжди ставилися дуже серйозно", - зазначила автор публікації. - "Дівчатка годинами ходили по будинку з книжками на голові, в юнаків вчили сидіти в сідлі з ідеально рівною спиною. Сутулість же вважалася ознакою бідняків, які гнуть спину від важкої роботи".

Христина зізналася, що сама часом забуває тримати спину рівно і закликала всіх дівчат виправляти цей недолік заради красивого зовнішнього вигляду:

"Я часто сутулюся, з дитинства так ще, і точно вже не від важкої роботи, а від того, що забуваю.... але так хочу завжди бути з красивою поставою і з гордо піднятими носиком. А мені є що піднімати, як бачите!Дівчатка, давайте будемо ближче до Аристократам, і завжди пам'ятати, що ми красуні! Розправимо плечі, піднімемо носики і повний вперед!".

У коментарях багато користувачів соцмережі підтримали ініціативу:

"Блін, я на секунду подумала, що це Саміра"; "Христина, спасибі за нагадування.. Ми так мало про це зараз все чуємо..."; "Теж забуваю про стрункість спини ... треба придумати якийсь лайфхак☺ Христиночка, допоможіть !!!"; "Контролюю свою і своєї дочки поставу ... І завжди так і кажу... Треба бути арестократкой";" Ви красуня";"така ніжна".

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