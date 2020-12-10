Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась секретом красоты в смелом наряде

Как пишет Politeka.net, девушка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое черно-белое фото, на котором запечатлена в блестящем вечернем платье с открытыми плечами и спиной. Волосы она собрала в хвост на затылке и скрепила венцом, дополнив свой элегантный образ.

Кристина позировала спиной к камере, сложив руки на груди и выставив пятую точку. Супруга ведущего продемонстрировала свою утонченную фигуру и прекрасную осанку, которой и посвятила пост в стиле Ольги Фреймут.

"Красивая осанка – еще один косвенный признак, указывающий на родство с дворянами. В семьях аристократов к осанке всегда относились очень серьезно", - отметила автор публикации. - "Девочки часами расхаживали по дому с книжками на голове, в юношей учили сидеть в седле с идеально ровной спиной. Сутулость же считалась признаком бедняков, которые гнут спину от тяжелой работы".

Кристина призналась, что сама порой забывает держать спину ровно и призвала всех девушек исправлять этот недостаток ради красивого внешнего вида:

"Я часто сутулюсь, с детства так ещё, и точно уж не от тяжёлой работы, а от того, что забываю.... но так хочу всегда быть с красивой осанкой и с гордо приподнятыми носиком. А мне есть что приподнимать, как видите!Девочки, давайте будем ближе к Аристократам, и всегда помнить, что мы красотки! Расправим плечи, поднимем носики и полный вперёд!".

В комментариях многие пользователи соцсети поддержали инициативу:

"Блин, я на секунду подумала, что это Самира"; "Кристина, спасибо за напоминание.. Мы так мало об этом сейчас все слышим..."; "Тоже забываю о стройности спины ... надо придумать какой-то лайфхак🧐 Кристиночка, помогите !!!"; "Контролирую свою и своей дочери осанку ... И всегда так и говорю... Надо быть арестократкой"; "Вы красотка"; "Такая нежная".

Напомним, новая жена Остапчука неожиданно заговорила о беременности и антидепрессантах: "Все проблемы женщины...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука пожаловалась на мужа и показала, как выглядит их семейная жизнь: "Ничего не видит и не слышит"

Также Politeka писала, что жена Остапчука снова оказалась в больнице, поставить диагноз не могут: "Необходимо делать...".