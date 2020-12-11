Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в максимально пікантному вигляді

На фото Юлія позує в трусиках. Більше на красуні нічого не було. Дівчина стояла біля дзеркала і фотографувала себе на телефон, притискаючи рукою груди, щоб нічого зайвого не засвітити. Волосся у красуні були розпущеним, а обличчя красуня прикрила гаджетом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранковий настрій", - підписала кадр мішура.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Карколомна", "ідеальна і красива форма", "великокаліберна гармата".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Юлія Мішура продовжує зводити з розуму українців.

Юлія мішура як завжди відмовилася від ліфчика і зробила спекотне фото лише в одному білому ТОПі.

Так, фітнес-модель вирішила, мабуть, в черговий раз похвалитися своїм розкішним тілом і формами, до яких вона прагнула за допомогою тривалих і важких тренувань в спорт-залі.

Ми писали, що популярна українська фітнес-модель Юлія Vішура вразила розкішними формами під час відпочинку на природі.

Так, на знімках мішура позує в облягаючих шортах і топі, з-під якого видніється зайві в силу відсутності білизни. Сама красуня при цьому ефектно посміхається на камеру.

Нагадаємо, спекотна фітнес-модель Юлія мішура позбулася білизни, ледве прикривши "персики" рукою

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура обхопила бюст і вбила наповал гарячим видом топлес

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура влаштувала пустощі в стрінгах після душу, очей не відвести



