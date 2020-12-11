Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в максимально пікантному вигляді
На фото Юлія позує в трусиках. Більше на красуні нічого не було. Дівчина стояла біля дзеркала і фотографувала себе на телефон, притискаючи рукою груди, щоб нічого зайвого не засвітити. Волосся у красуні були розпущеним, а обличчя красуня прикрила гаджетом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ранковий настрій", - підписала кадр мішура.
Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Юлія Мішура продовжує зводити з розуму українців.
Юлія мішура як завжди відмовилася від ліфчика і зробила спекотне фото лише в одному білому ТОПі.
Так, фітнес-модель вирішила, мабуть, в черговий раз похвалитися своїм розкішним тілом і формами, до яких вона прагнула за допомогою тривалих і важких тренувань в спорт-залі.
Ми писали, що популярна українська фітнес-модель Юлія Vішура вразила розкішними формами під час відпочинку на природі.
Так, на знімках мішура позує в облягаючих шортах і топі, з-під якого видніється зайві в силу відсутності білизни. Сама красуня при цьому ефектно посміхається на камеру.
Нагадаємо, спекотна фітнес-модель Юлія мішура позбулася білизни, ледве прикривши "персики" рукою
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