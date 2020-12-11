Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в максимально пикантном виде
На фото Юлия позирует в трусиках. Больше на красотке ничего не было. Девушка стояла возле зеркала и фотографировала себя на телефон, прижимая рукой грудь, чтобы ничего лишнего не засветить. Волосы у красотки были распущенными, а лицо красотка прикрыла гаджетом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Утреннее настроение", - подписала кадр Мишура.
Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура продолжает сводить с ума украинцев.
Юлия Мишура как всегда отказалась от лифчика и сделала жаркое фото лишь в одном белом топе.
Так, фитнес-модель решила, видимо, в очередной раз похвастаться своим роскошным телом и формами, к которым она стремилась с помощью длительных и тяжелых тренировок в спорт-зале.
Мы писали, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе.
Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.
Напомним, жаркая фитнес-модель Юлия Мишура избавилась от белья, еле прикрыв «персики» рукой
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