Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в максимально пикантном виде

На фото Юлия позирует в трусиках. Больше на красотке ничего не было. Девушка стояла возле зеркала и фотографировала себя на телефон, прижимая рукой грудь, чтобы ничего лишнего не засветить. Волосы у красотки были распущенными, а лицо красотка прикрыла гаджетом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утреннее настроение", - подписала кадр Мишура.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Сногсшибательная", "Идеальная и красивая форма", "Крупнокалиберная пушка".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура продолжает сводить с ума украинцев.

Юлия Мишура как всегда отказалась от лифчика и сделала жаркое фото лишь в одном белом топе.

Так, фитнес-модель решила, видимо, в очередной раз похвастаться своим роскошным телом и формами, к которым она стремилась с помощью длительных и тяжелых тренировок в спорт-зале.

Мы писали, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе.

Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.

Напомним, жаркая фитнес-модель Юлия Мишура избавилась от белья, еле прикрыв «персики» рукой

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