Популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура соблазнила поклонников, посветив безупречными формами без белья

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Женщина!...создание слабое и коварное», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Мишура позирует, избавившись об бюстгальтера и оставшись в одних стрингах. Формы при этом знаменитость решила прикрыть руками, однако получилось это у девушки не очень хорошо. Тем не менее, поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Ого!», «это настоящий пожар», «роскошная фигура», - пишут они.

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На фото Юлия позирует в кофте, которую решила задрать по самый бюст. Образ девушка дополнила трусиками, которые можно заметить снизу. Мишура не стеснялась и хвасталась рельефным прессом и пышным бюстом, который частично был виден. Благодаря этому кадр получился довольно провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это пятница, детка", - написала девушка под фото.

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