Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя в пятничном образе

На фото Мишура позировала в стрингах черного цвета, а на голову намотала полотенце. Больше на красотке ничего не было. Красотка стояла у стены, развернувшись спиной к камере. Девушка хвасталась упругими ягодицами и рельефной спиной, не стесняясь своего образа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О, да. Пятница", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Молодец хорошая фигура)", "Прекрасно", "Огонь".

Мы писали, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила поклонников безупречными формами в одном бикини.

«Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Мишура позирует, избавившись от белья. При этом «сладкие» места знаменитость решила прикрыть при помощи рук.

Сообщалось, что фитнес-модель Юлия Мишура показала новое фото, сделанное в ванной.

Последней фотографией, которую она разместила на своей странице в Инстаграм, был кадр, сделанный до или после упражнений. Красотка зашла в ванную, навела камеру на зеркало и запечатлела свой огромный бюст, запакованный в черный топ.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала свои аппетитные пельмешки, сбросив лифчик

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