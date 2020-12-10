Нова дружина українського ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк посвітила апетитними "булочками"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила відповідати на питання своїх підписників. Один з шанувальників запитав Христину, чи шкодує вона про будь-який випадок зі свого життя, і хотіла б вона щось змінити.

Красуня супроводила свою відповідь неймовірно гарячим знімком. Вона була в басейні. Повернувшись спиною до камери і трохи піднявшись Христина показала свою спокусливу п'яту точку. Червоний колір купальника додав пікантності фото.

"Був і не один. Але їх не можна змінити! Але можу себе з ними прийняти", - чесно відповіла Христина на питання шанувальника.

Крім цього, вона додала, що завжди вибачається, якщо вибачення здатні змінити і виправити якусь неприємну ситуацію.

Нагадаємо, що Христина Горняк стала відома широкій аудиторії після того, як з'явилися перші чутки про її роман з Володимиром Остапчуком, який переживав важке розлучення. Через деякий час пара офіційно оголосила про свій роман, а восени 2020 року одружилася.

Втім, колишня дружина Остапчука досі перебуває з ним у складних стосунках, переконуючи, що Христина забрала чоловіка з родини.

Нагадаємо, що Христина Горняк показала постільні витівки з чоловіком на заздрість колишній, кадри облетіли мережу: "Кайф".

Як повідомляла Politeka, Христина Горняк поскаржилася на чоловіка і показала, як виглядає їхнє сімейне життя: "нічого не бачить і не чує".

Також Politeka писала, що Христина Горняк несподівано заговорила про вагітність і антидепресанти: "всі проблеми жінки...".