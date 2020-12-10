Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе в неймовірному образі

На фото Хільде позує в штанях і топіку. Красуня розгорнулася спиною, щоб дати насолодитися пружною п'ятою точкою, яка виглядає ідеально. Волосся у красуні були розпущеним і задувало вітром. Кадри вийшли дуже світлими і навіть трошки ніжними, адже Осланд не соромиться себе показувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як добре в цьому місці", "чудовий ангел", "Аж серце прихопило", "повинні бути дні горбів", "шикарна красива жінка і супер фігура красива", "захоплюючий вид з цього ракурсу", "Перт - найкраще місце, так сумую за пляжу Коттеслоу", " дивовижний. Хочу ляпас. Де твій чоловіче", "завжди красиво і приголомшливо".

Повідомлялося, що Норвезька модель Хільде Осланд порадувала фото з пляжу.

На одному з фото модель позувала в світлому купальнику небесно-блакитного відтінку без принтів і прикрас. Образ Хільде для відпочинку на пляжі доповнили лише сережки-кільця, пов'язка для волосся і макіяж з природним ефектом.

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