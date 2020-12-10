Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя в невероятном образе

На фото Хильде позирует в штанах и топике. Красотка развернулась спиной, чтобы дать насладиться упругой пятой точкой, которая выглядит идеально. Волосы у красотки были распущенными и задувало ветром. Кадры получились очень светлыми и даже немножко нежными, ведь Осланд не стесняется себя показывать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как хорошо в этом месте", "Дивный ангел", "Аж сердце прихватило", "Должны быть дни горбов", "Шикарная красивая женщина и супер фигура красивая", "Захватывающий вид с этого ракурса", "Перт - лучшее место, так скучаю по пляжу Коттеслоу", "Удивительный. Хочу пощечину. Где твой муженек", "Всегда красиво и потрясающе".

Сообщалось, что норвежская модель Хильде Осланд порадовала фото из пляжа.

На одном из фото модель позировала в светлом купальнике небесно-голубого оттенка без принтов и украшений. Образ Хильде для отдыха на пляже дополнили лишь серьги-кольца, повязка для волос и макияж с естественным эффектом.

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