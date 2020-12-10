Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка давно перебралася жити і працювати в Росію, показала новий сміливий образ і поділилася новинами

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Брежнєва анонсувала власний акустичний концерт у Москві.

"Ми стояли перед вибором - скасовувати чи ні, але зрозуміли, що всім нам не вистачає позитивних емоцій. Нехай цей вечір нам їх подарує", - написала співачка.

Вона також поділилася новим знімком, на якому позує в трендовому образі. На ній джинси з високою талією, яку вона підкреслила вузьким поясом з блискучими каменями. Вигідно виділив всі достоїнства фігури співачки і стильний топ зі сріблястих блискіток.

Однак, головною родзинкою образу стала фактурна накидка з безлічі маленьких сріблястих ланцюжків, яка додала Брежнєвої шарму і виразності. Очевидно, такий образ оцінив би навіть чоловік співачки, композитор Костянтин Меладзе.

Шанувальники співачки активно коментують її пост.

"Цікаве рішення, але холодне", "боже яка ви красива", "чудова", " і знову захват. Неповторна", "до чого такій красивій жінці такий" важкий» наряд", "як завжди на висоті", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Віра постала в чорних спортивних штанях, футболці, зав'язаній на талії, і босоніжках на високій шпильці. Співачка зібрала волосся в пучок, сіла на стілець і пустилася в танок.

Брежнєва хтиво вигиналася, розсувала і зрушувала ноги, а кульмінацією дикого танцю став момент, коли вона повернулася до камери п'ятою точкою, почавши шльопати себе рукою по "булочках".

Нагадаємо, ненафарбована Віра Брежнєва влаштувала розпусні танці зі стільцем, почервоніє навіть Меладзе.

Як повідомляла Politeka, дочка Віри Брежнєвої вразила виглядом в зухвалому міні і шкірі, мати не змовчала.

Також Politeka писала, що щаслива Брежнєва пригорнула до Меладзе і оголосила, чим для них обернувся карантин.