Українцям розповіли, як працюватиме громадський транспорт під час жорсткого карантину

Так, в Кабміні підкреслили, що у працівників критично важливої інфраструктури повинна залишатися можливість добиратися на роботу, у зв'язку з чим роботу транспорту на час локдауну було вирішено не зупиняти. Також продовжать здійснюватися і авіаперевезення, адже за дотриманням заходів безпеки в літаках ретельно стежать.

Про це в новому коментарі телеканалу Україна 24 розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Він нагадав, що під час весняного локдауну багато хто критикував владу за зупинку роботи громадського транспорту. Особливо це позначилося на людях, які працюють на критично важливих об'єктах інфраструктури. Зараз цей нюанс вирішили заздалегідь.

"Якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках все в масках, це не маршрутка, там суворо дотримується соціальна дистанція", - додав Немчинов.

Відзначимо також, що на час локдауна продовжить працювати і залізничний транспорт, а також міжміське автобусне сполучення.

Нагадаємо, що уряд вирішив наступного року посилити карантин з 8 по 25 січня. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про нові правила для торгових точок.

"У нас буде заборона роботи непродовольчих магазинів, але в магазинах буде дозволена тільки Адресна доставка, із забороною роботи на винос", - підкреслив чиновник. - "Не повинні працювати навіть Непродовольчі ринки".

Нагадаємо, новорічні гуляння скасовуються, Ляшко озвучив нові обмеження.

Як повідомляла Politeka, локдаун з 8 січня, українців попередили, чи пустять їх в аптеки, магазини і ринки: "у нас буде заборона...".

Також Politeka писала, що нові заборони і обмеження вводяться з 1 січня, екстрена Заява МОЗ: "всі працівники повинні...".