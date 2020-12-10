Оля Полякова з яскраво-жовтим волоссям показала себе в зухвалому вигляді "прямо з душу"

Популярна українська співачка, яка славиться любов'ю до епатажних образів, поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Не так давно Полякова приєдналася до команди шоу нового шоу «Маска» і тепер періодично приміряє для зйомок найнесподіваніші образи. На цей раз Оля з'явилася в студії і зовсім в ризикованому вбранні: на ній не було нічого крім білого халата і рушника, обв'язаного навколо голови.

Доповнили образ співачки лише масивні прикраси, червона помада і яскраво-жовті локони волосся, що вибиваються з-під рушники.

"Я прям з душу і в Маску!!!! Всі пишуть що я дико змінилася! Давайте версії, що я відрізала, а що пришила?", - з властивим їй гумором написала Полякова.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Пересадка волосся!", "Все-таки підтяжка обличчя точно була", "Божественна", "макіяж змінює безумовно, і напевно ще лінзи«, " завжди красива! Але макіяж на цьому шоу змінив до невпізнання", "губи збільшили", "підтяжка брів", "нічого з пластичної хірургії ви не робили, просто нинішня косметика творить диво", "Ну що за красуня? Я не впізнав навіть. Виглядаєте як дівчинка 25 річна. Круто", - пишуть люди.

Нагадаємо, пишногудая Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

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