Відома українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе у всьому чорному і розкрила, що змінилося в її житті з появою дітей

Як повідомляє Politeka.net, танцівниця поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона зазначила, що навколо вже щосили відчувається новорічний настрій і наближення свята.

"Я усвідомила, що з появою дітей формуються і нові новорічні традиції...Наша найпопулярніша з року в рік — це розбивати «енну» кількість іграшок під час того, як ми прикрашаємо ялинку...Сьогодні до трьох новорічних іграшок додалася ваза, декорована сусальним золотом, яку я купила в презент бабусі з першого гонорару в Японії", - розповіла Кухар у своїй публікації.

Втім, танцівниця тут же зазначила, що це тільки «на щастя». Як відомо, Кухар зі своїм чоловіком, прем'єром Національної опери Олександром Стояновим виховують сина Тимура і дочку Анастасію.

Вона також опублікувала нове фото, на якому позує на тлі новорічних декорацій. Кухар на фото стоїть в чорному костюмі з блискучою брошкою.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Катюша, ти справжня Снігуронька!", "Божественна", "неймовірно красива", "Катюша, виглядаєте просто шикарно!", "Новорічна фея. Просто богиня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" раптово заспівала, влаштувавши шалене шоу в гримерці з Нікітюк: "І це ще тверезі".

Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту "Танці з зірками".

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