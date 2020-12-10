Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала дивну серію фото в компанії знаменитих чоловіків. При цьому на деяких знімках зірка була без одягу

Не так давно 51-річна красуня буквально «підірвала» інтернет, продемонструвавши всім, як виглядає її тіло без будь-якого одягу. Судячи з усього, Джей Ло вирішила повторити цей успіх, проте цього разу додала знімкам родзинки.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram зірка опублікувала серію своїх фото. При цьому, вона прифотошопила маленькі фігурки знаменитих чоловіків, розмістивши їх на різних ділянках свого тіла. Серед красенів, які потрапили на фото Лопес, виявилися Ленні Кравіц, репер Сі Ло Грін, актор Майло Вентімілья і персонаж «Зоряних воєн» Кайло Рен.

Що ж стосується фото самої Джей Ло, то серед них виявився і той самий оголений знімок. Без одягу зірка постає і на ще одному фото з серії. На інших же знімках красуня позує в гламурних образах.

"Не могла вибрати всього одну!",- підписала фотографії Лопес.

Її шанувальники гідно оцінили задумку зірки. Всього за годину її пост зібрав більше мільйона лайків і безліч захоплених коментарів.

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