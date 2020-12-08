Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в белом платье с необычными вырезами покорила стройным телом

Дженнифер Лопес может похвастаться настоящей армией поклонников, ведь у нее несколько десятков миллионов фанатов, которые каждый день следят за обновлениями певицы в Инстаграм. При этом сама артистка любит внимание и старается показывать как можно больше своих кадров.

Не так давно Лопес выпустила косметику, которую разрабатывала вместе со специалистами довольно долгое время. Знакомые и близкие звезды решили ее поддержать. В том числе и фотограф, с которым Лопес сотрудничает долгое время. Так, мужчина поделился кадром из их последней работы, на котором Лопес восхищала сеть фигурой в белом.

Платье с крупными вырезами не только не смогло скрыть тело Лопес, но еще и выгодно подчеркнуло ее бронзовый цвет кожи:

«Достойна одних комплиментов❤️; 😍😍Лучшее просто; Ммм mamacitа; самая горячая женщина в мире🔥🔥🔥; Взаимодействие с другими людьми; девочка !!!! Я не могу! 😍; Соус повсюду; ты такая идеальная 🥺 ily; здесь одна роскошь🔥; Омг джло ооочень потрясающий шок ❤️ стиль собачки😍; Большое спасибо, моя королева @jlo; Спасибо, что сделали наш день с этим🔥 Вы такие красивые😍; Простите, мисс Лопес 😍🔥».

Мы также писали, что Джей Ло смело можно награждать титулом «Иконы стиля», ведь в 51 год артистка не только выглядит лет на двадцать моложе, но и всегда появляется на публике в роскошных нарядах. Благодаря занятиям спорту, борьбе и латиноамериканским танцам Лопес получила безупречное и подкачанное тело. Похоже, ее карьера в шоу-бизнесе была бы невозможна без титанического труда и умения расставлять приоритеты.

Певица тренируется очень много, поэтому на фан-аккаунтах часто можно увидеть фото с занятий Дженнифер, а также видео с тренировок в спортзале или танцевальном зале с подтанцовкой. Так как Лопес не дает себе выходных, она уверяет, что это и есть ее залог успеха.

На фото можно заметить, что звезда даже без макияжа и фотошопа выглядит и правда замечательно, а ее кожа все также блестящая и выглядит очень ухожено.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

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