Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала странную серию фото в компании знаменитых мужчин. При этом на некоторых снимках звезда была без одежды

Не так давно 51-летняя красотка буквально «взорвала» интернет, продемонстрировав всем, как выглядит ее тело без всякой одежды. Судя по всему, Джей Ло решила повторить этот успех, однако на этот раз добавила снимкам изюминки.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм звезда опубликовала серию своих фото. При этом, она прифотошопила маленькие фигурки знаменитых мужчин, разместив их на разных участках своего тела. Среди красавцев, которые попали на фото Лопес, оказались Ленни Кравиц, рэпер Си Ло Грин, актер Майло Вентимилья и персонаж «Звездных войн» Кайло Рен.

Что же касается фото самой Джей Ло, то среди них оказался и тот самый обнаженный снимок. Без одежды звезда предстает и на еще одном фото из серии. На других же снимках красотка позирует в гламурных образах.

«Не могла выбрать всего одну!», - подписала фотографии Лопес.

Ее поклонники по достоинству оценили задумку звезды. Всего за час ее пост собрал более миллиона лайков и множество восторженных комментариев.

Напомним, обольстительная Дженнифер Лопес расстегнула пуговки и открыла декольте по максимуму: "Бронзовая богиня".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном топе разорвала шаблон, показав идеальный пресс: "Учитесь, детки".

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