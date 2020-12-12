Деякі знаменитості вирішили цього року змінити своє тіло

Познайоммось з зірками, які скинули вагу у 2020 році, а їх результати приємно дивують, передає Politeka.net.

Українська співачка Настя Каменських помітно скинула вагу. Її фігура залишилася такою ж соковитою, але стрункішою. Відомо, що артистка активно займається спортом і записує відповідні відео.

Співачка Ані Лорак на час карантину помітно поправилася, що не могло піти від погляду її шанувальників. Однак зірка стала приходити у форму, вражаючи красою.

Під час режиму самоізоляції зайві кілограми набрала американська співачка і актриса Дженніфер Лопес. Однак красуня взяла себе в руки і тепер вражає формами в бікіні.

Співачка Адель змогла приголомшити своїм раптовим схудненням. Зірка скинула зайві кілограми і стала, ніби інша людина. Деякі вважають, що зірку змусило так кардинально змінити зовнішність розлучення.

Хто б міг подумати, але худенька співачка і телеведуча Ольга Бузова теж скинула вагу. Користувачі мережі звинувачували красуню в тому, що обтягує своє "пузіко", але зараз його немає.

Співачка Лоліта також стала помітно стрункішою, що не може захоплювати.

Раніше ми писали, що Настя Каменських позувала, млосно заглядаючи в кадр. Серед тих, хто лайкнув і прокоментував пост, виявився і її чоловік Потап. Він написав "О мій бог", супроводжуючи це рядом смайликів.

"Elefant в топ - 100 в Shazam і глобальному рейтингу Applemusic. Понад 2,3 млн прослуховувань. Дякую, що слухаєте. Люблю вас", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.