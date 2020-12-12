Некоторые знаменитости решили в этом году изменить свое тело

Давайте познакомимся со звездами, которые сбросили вес в 2020 году, а их результаты приятно удивляют, передает Politeka.net.

Украинская певица Настя Каменских заметно сбросила вес. Ее фигура осталась такой же сочной, но стройнее. Известно, что артистка активно занимается спортом и записывает соответствующие видео.

Певица Ани Лорак на время карантина заметно поправилась, что не могло уйти от взгляда ее поклонников. Однако звезда стала приходить в форму, поражая красотой.

Во время режима самоизоляции лишние килограммы набрала американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Однако красотка взяла себя в руки и теперь поражает формами в бикини.

Певица Адель смогла ошарашить своим внезапным похудением. Звезда сбросила лишние килограммы и стала, будто другой человек. Некоторые считают, что звезду заставил так кардинально изменить внешность развод.

Кто бы мог подумать, но худенькая певица и телеведущая Ольга Бузова тоже сбросила вес. Пользователи сети обвиняли красотку в том, что обтягивает свое "пузико", но сейчас его нет.

Певица Лолита также стала заметно стройнее, что не может восхищать.

Ранее мы писали, что Настя Каменских позировала, томно заглядывая в кадр. Среди тех, кто лайкнул и прокомментировал пост, оказался и ее муж Потап. Он написал: «О мой бог», сопровождая это рядом смайликов.

«Elefant в топ-100 в Shazam и глобальном рейтинге Applemusic. Более 2,3 млн прослушиваний. Спасибо, что слушаете. Люблю вас», - говорится в сообщении.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.