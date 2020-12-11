Розкрито подробиці підвищення мінімальної зарплати на початку 2021 року

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що зараз мінімалка становить 5 тисяч гривень і її розмір буде підвищено вже з 1 січня 2021 року.

"Як і обіцяли, Мінімальна заробітна плата зросте до 6 тисяч гривень вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень буде перенесено на 1 грудня наступного року", — попередив Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Зазначимо, що такий самий розмір мінімальної зарплати закладено у проекті держбюджету на 2021 рік, який мають затвердити у другому читанні.

У документі також прописана мінімальна зарплата в погодинному розмірі: з 1 січня — 36,11 гривні, з 1 грудня — 39,12 гривні.

Також варто нагадати, що Кабмін змінив формулу для розрахунку розміру середньої зарплати. Тепер в цю формулу планують включати всі відпустки (раніше - тільки щорічна відпустка), вимушені прогули (в тому числі, за час судових розглядів), а також премії.

Якщо розмір окладу менше мінімального, то при розрахунку середньої зарплати до уваги братимуть саме мінімалку. Таким чином, при розрахунку за цією формулою середня зарплата конкретного працівника повинна збільшиться. А показник середньої зарплати береться до уваги, наприклад, при нарахуванні відпускних.

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