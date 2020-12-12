Відома модель Демі Роуз приголомшує своїми шикарними формами

Красуня завоювала величезну популярність в мережі, пише Politeka.net. Зірка довгий час намагалася скинути вагу і стати більш стрункою, але пізніше прийняла своє тіло, таким як воно є.

Після великої роботи над собою вона стала активно зніматися. Зараз на її Instagram підписані 15,3 млн користувачів мережі.

Крім того, що красуня займається рекламою речей, з недавніх пір вона випустила власну лінію одягу. На одних з останніх фото красуня продемонструвала моделі своїх продуктів на собі.

Зірка одягла чорне обтягуюче боді на замочку. Вона грайливо розстебнула блискавку і похвалилася пишними грудьми, якій явно було тісно під таким вбранням.

Вирізи в районі стегон оголили округлі стегна і пружні сідниці, які привертали до себе увагу не менше, ніж грудей.

Зірка розпустила волосся і закинула їх набік, пильно подивившись в камеру.

"Якщо ви ще цього не зробили, подивіться мою колекцію з... 💖 "- написано в пості.

За 13 годин публікація зібрала понад 300 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки масу приємних повідомлень, присвячених її фігурі і зовнішності в цілому.

"О, так! Ти така гарна", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в чорному топіку і спідниці. Красуня потягнула за мотузочку нижній частині наряду, роблячи кадр більш пікантним. Волосся у зірки були розпущеними, за які Роуз взялася однією рукою. Дівчина не соромилася показати свою фігуру і пишні форми, тому образ вийшов досить спокусливим.

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