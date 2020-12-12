Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, вразила красою

Модель прославилася досить швидко після того, як змінила кар'єру починаючої співачки і почала влаштовувати модні зйомки. Дівчина рекламує спортивний одяг і білизну вже досить довго, тому кількість шанувальників Осланд зростає щодня. Сама намагається вести профіль в Instagram для спілкування з аудиторією і ведення блогу про своє життя.

Найчастіше при цьому дівчина рекламує одяг вдома, роблячи селфі в спальні перед дзеркалом, що стало своєрідною родзинкою образів Хільде. Цього разу вона позувала в стильному купальнику з пікантними вирізами з боків і до самого бюста, а також з глибоким декольте.

Для вдалого кадру Хільде опустилася на підлогу, зігнувши ноги в колінах і наблизившись до дзеркала. Світлі локони без укладання і легкий макіяж ідеально доповнили їй образ на фото:

"Це просто розкішно; Дайте ще одну живу тряску 💃 в👙❤️; розкішна🔥 👏 😎; ідеальна любов❤️; така дитинко!; вода і тільки💦; Складки на стегнах; любовний образ️❤️; це розбиває серце💞; її образи з кожним днем все краще❤️; така красива фігура. Це видовище! 👏; дуже добре виглядає на тобі, спасибі дорога»,

Також Хільде показала себе в неймовірному образі. На фото Хільде позує в штанях і топіку. Красуня розгорнулася спиною, щоб дати насолодитися пружною п'ятою точкою, яка виглядає ідеально.

Волосся у красуні були розпущеним і задувало вітром. Кадри вийшли дуже світлими і навіть трошки ніжними, адже Осланд не соромиться себе показувати.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі.

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