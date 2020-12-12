Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, впечатлила красотой

Модель прославилась достаточно быстро после того, как сменила карьеру начинающей певицы и начала устраивать модные съемки. Девушка рекламирует спортивную одежду и белье уже довольно долго, поэтому количество поклонников Осланд растет каждый день. Сама старается вести профиль в Инстаграм для общения с аудиторией и ведения блога о своей жизни.

Чаще всего при этом девушка рекламирует одежду дома, делая селфи в спальне перед зеркалом, что стало своеобразной изюминкой образов Хильде. В этот раз она позировала в стильном купальнике с пикантными вырезами по бокам и до самого бюста, а также с глубоким декольте.

Для удачного кадра Хильде опустилась на пол, согнув ноги в коленях и приблизившись к зеркалу. Светлые локоны без укладки и легкий макияж идеально дополнили ей образ на фото:

«Это просто роскошно; Дайте еще одну живую тряску 💃 в 👙❤️; Роскошная🔥👏😎; идеальная любовь❤️; Такая детка!; вода и только💦; Складки на бедрах; любовный образ️❤️; это разбивает сердце💞; ее образы с каждым днем все лучше❤️; Такая красивая фигура. Это достойное зрелище! 👏;очень хорошо выглядит на тебе, спасибо дорогая»,

Также Хильде показала себя в невероятном образе. На фото Хильде позирует в штанах и топике. Красотка развернулась спиной, чтобы дать насладиться упругой пятой точкой, которая выглядит идеально.

Волосы у красотки были распущенными и задувало ветром. Кадры получились очень светлыми и даже немножко нежными, ведь Осланд не стесняется себя показывать.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии.

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