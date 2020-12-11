Українські співачки Тіна Кароль, Оля Полякова і Юлія Саніна вразили своїми формами в сміливих нарядах

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото знаменитостей викликало фурор в соціальній мережі "Instagram". Виконавиці позували на камеру, обіймаючись в коридорі з червоною доріжкою.

Тіна Кароль, крайня зліва, вбралася в чорну сукню з сріблястим декором, яке підкреслило її струнку талію. На окрему увагу заслуговує величезне декольте, до якого приковують увагу блискучі елементи.

Оля Полякова одягла комбінезон в чорно-золотисті смуги різної ширини, на нього складно не звернути увагу завдяки вирізу від шиї до самого живота, де талію співачки обхопив пояс. Юлія Саніна вибрала наряд скромніше і відкрила тільки плечі. Родзинкою чорно-сірого костюма стало сріблясте оздоблення бюста.

Користувачі соцмережі почали обговорювати, хто ж з трьох красунь краща:

"Кожна по своєму прекрасна і талановита"; "Вони всі просто вау!!!"; "Однозначно Юля Саніна, ну і Тіна Кароль теж крута"; "Тіна, груди сексі"; " всі три красуні !Діви! І талановиті! Це україночки!!!👏 🔥 👍 "; "Взагалі дівчатка, улюблені💙 💛 😊"; " кожна неповторна, у кожної своя родзинка ❤️"; "три зірки) прекрасно)"; "Тіночка краще за всіх..😍 "; "Три красуні, три талановиті співачки і у кадой своя ізюмнка. Їх не можна порівнювати ними потрібно захоплюватися"; "Тіна-своєю ніжністю і красою, Ольга - своїм шаленим зарядом енергії і Юлія - ангельської зовнішністю і шаленою міццю зсередини"; "епізодами кожної з них. Дівчатка заросли".

Нагадаємо, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

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