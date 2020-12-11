Украинские певицы Тина Кароль, Оля Полякова и Юлия Санина впечатлили своими формами в смелых нарядах

Как сообщает Politeka.net, совместное фото знаменитостей произвело фурор в социальной сети "Инстаграм". Исполнительницы позировали на камеру, обнимаясь в корридоре с красной дорожкой.

Тина Кароль, крайняя слева, нарядилась в черное платье с серебристым декором, которое подчеркнуло ее стройную талию. Отдельного внимания заслуживает огромное декольте, к которому приковывают внимание блестящие элементы.

Оля Полякова надела комбинезон в черно-золотистые полосы разной ширины, на него сложно не обратить внимание благодаря вырезу от шеи до самого живота, где талию певицы обхватил пояс. Юлия Санина выбрала наряд поскромнее и открыла только плечи. Изюминкой черно-серого костюма стало серебристое обрабление бюста.

Пользователи соцсети принялись обсуждать, кто же из троих красавиц лучшая:

"Каждая по своему прекрасна и талантлива"; "Они все просто вау!!!"; "Однозначно Юля Санина, ну и Тина Кароль тоже крутая"; "Тина, грудь секси"; "Все три красотки !дивы! И талантливы! Это украиночки!!!👏🔥👍"; "Вообще девочки, любимые💙💛😊"; "Каждая неповторима, у каждой своя изюминка ❤️"; "Три звёзды) Прекрасно)"; "Тиночка лучше всех..😍"; "Три красавицы, три талантливые певицы и у кадой своя изюмнка. Их нельзя сравнивать ими нужно восхищаться"; "Тина - своей нежностью и красотой, Ольга - своим бешеным зарядом энергии и Юлия - ангельской внешностью и бешеной мощью изнутри"; "Эпизодами каждой из них. Заросшие девочки".

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

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