Репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про своє ставлення до грошей

Одкровенням він поділився в програмі "Зе інтерв'юер" з ведучим Анатолієм Анатолійовичем.

"Гроші для мене інструмент. Так, я люблю гроші. Дуже. Я люблю все, що за них можна купити", - заявив Потап.

При цьому він додав, що пишається тим, що побудував будинок для своєї сім'ї з дружиною Настею Каменських.

"Я побудував будинок тут, для нашої сім'ї. Будинок-це дорога історія, ми не відразу його купили, спочатку був фундамент, стіни, дах", - розповів репер.

За словами Олексія Потапенка, щастя не полягає для нього в грошах. У нього немає супер-дорогих годинників.

"Для мене це не має значення", - прокоментував Потап дорогі речі.

Нагадаємо, нещодавно Потап засвітився в низці скандалів. Зокрема українці різко сприйняли план Потапа записати спільний трек з російською виконавицею Ольгою Бузовою. Репер же у відповідь заявив, що українці все одно послухають новий трек:

"Пісня з Бузовою - це хітяра, і ви коли накотите, будете танцювати під неї. Ви і так слухаєте російське, я бачив статистику".

Крім того, дісталося Потапу і за кліп його підопічної Наді Дорофєєвої, знятий на Алеї Героїв Небесної Сотні і презентований напередодні річниці розстрілів на Майдані.

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