Багато зірок в гонитві за молодістю вдаються до радикальних методів. Що думає з цього приводу телеведуча Ольга Фреймут

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 38-річної зірки в Instagram опубліковано цікаве фото. Обличчя Фреймут показали максимально близько, що видно всі мімічні зморшки і не тільки.

"Зморшки - це мудрість, нехай будуть. Я користуюся хорошими кремами, але ін'єкції не колю принципово, - у підписі до кадру процитували Фреймут. - Моя ікона стилю - королева Єлизавета. Можете уявити собі дев'яностолітню королеву на балконі, як вона махає рукою підданим, а обличчя у неї нерухоме від ботокса? Аристократи собі такого не можуть дозволити. Мені здається, зморшки - це красиво. Коли красива людина прожила хороше життя, його міміка зафіксувала все хороше, що з нею відбувалося. Обличчя - це документ, його підробляти не можна".

Користувачі погодилися з думкою Фреймут, яка активно пропагує етикет і натуральність:

"Але досі залишаєтеся красунею ❤️"

"Точно що Вау як сказано 👍"

"Правильно, Оля, нерозумно боятися бути природною і натуральною. Ви - розумниця і красуня!!!"

Раніше ми повідомляли, Фреймут приголомшила зізнанням. Зірка прийшла до того, що слід відходити від образу "снігової королеви", який так тісно з нею прижився.

"Я проходжу сеанси з психогенетиком, щоб зрозуміти, на якому рівні стався цей надрив, і я перетворилася на "снігову королеву". Бо синдром "снігової королеви" він в житті і допомагає, так як для кар'єри це дуже добре, але й заважає", - поділилася зірка.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

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