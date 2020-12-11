Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в білосніжному костюмі з глибоким декольте не стала приховувати бюст

Дівчина з незвичайною фігурою і пишними формами є прихильницею активного способу життя і правильного харчування. Так як з народження Лексі була повною, щоб схуднути і привести себе в порядок, їй знадобилося багато часу і зусиль. Тепер Кай розповідає в Instagram про своє перетворення і створює відео уроки по заняттях фітнесом вдома.

Сама Лексі не шкодує себе на заняттях, адже їй треба викладатися по повній, щоб скинути зайве. На своїй сторінці модель також почала показувати кадри з нових фотосесій в більш пікантних образах. Деякі шанувальники відразу ж публікують такі фото на фан-групах в Instagram.

Як видно, дівчині є що показати і чим захопити фанатів, адже вона більше не соромиться свого тіла. У білому комбінезоні з непристойно відкритим декольте і без ліфчика вона виглядала дуже спокусливо:

"Чудова жінка!; Прекрасна богиня!; Я навіть дихати не можу !! 🔥 🔥 🔥 🔥 ; Тебе б не зупинили, я б тебе запросила! 😘 ; Ти мені подобаєшся, дівчинка, атлас ... Боже мій; красива цукерка; Супер милашка; ідеально🍑 🍑; яка красива Лань; Господи ... чертовски жарко. І цей наряд. 🙌 ; Ммм, ноги такі красиві, пальці, каблуки, цибуля; виглядає як супергерой !! 🔥».

Ми також писали, що дівчина почала займатися через те, що вона схильна до повноти з народження і щоб стримувати вагу в нормі, їй доводиться постійно займатися. Сама Лексі зазначає: вона не вважає себе товстою, але знає, в чому її проблема.

На своїх фото в Instagram дівчина постійно підкреслює достоїнства всіма можливими способами. І цей раз не був винятком. Спортсменка повернулася до камери напівбоком і продемонструвала пружні форми в сірих лосинах.

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