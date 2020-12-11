Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в белоснежном костюме с глубоким декольте не стала скрывать бюст

Девушка с необычной фигурой и пышными формами является поклонницей активного образа жизни и правильного питания. Так как с рождения Лекси была полной, чтобы похудеть и привести себя в порядок, ей потребовалось много времени и усилий. Теперь Кай рассказывает в Инстаграм о своем преображении и создает видео уроки по занятиям фитнесом дома.

Сама Лекси не жалеет себя на занятиях, ведь ей надо выкладываться по полной, чтобы сбросить лишнее. На своей странице модель также начала показывать кадры из новых фотосессий в более пикантных образах. Некоторые поклонники сразу же публикуют такие фото на фан-группах в Инстаграм.

Как видно, девушке есть что показать и чем восхитить фанатов, ведь она больше не стесняется своего тела. В белом комбинезоне с неприлично открытым декольте и без лифчика она выглядела очень соблазнительно:

«Замечательная женщина!; Прекрасная богиня!; Я даже дышать не могу !! 🔥🔥бог мой, конфетка🔥🔥; Тебя бы не остановили, я бы тебя пригласила! 😘; Ты мне нравишься, девочка, атлас ... Боже мой; Красивая конфетка; Супер милашка; идеально🍑🍑; какая красивая лань; Господи ... чертовски жарко. И этот наряд. 🙌; Ммм, ноги такие красивые, пальцы, каблуки, лук; Выглядит как супергерой !! 🔥».

Мы также писали, что девушка начала заниматься из-за того, что она предрасположена к полноте с рождения и чтобы сдерживать вес в норме, ей приходится постоянно заниматься. Сама Лекси отмечает: она не считает себя толстой, но знает, в чем ее проблема.

На своих фото в Инстаграм девушка постоянно подчеркивает достоинства всеми возможными способами. И этот раз не был исключением. Спортсменка повернулась к камере полубоком и продемонстрировала упругие формы в серых лосинах.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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