Американська фітнес-модель Соммер Рей показала ніжний образ в рожевій білизні

Популярна спортсменка з пишними формами і яскравою зовнішністю звикла до уваги користувачів соціальної мережі Instagram. Прославилася Рей досить швидко, адже почала займатися спортом з 16 років.

Тепер в Instagram у Соммер більше 25 мільйонів фанатів, які кожен день показують найсміливіші і свіжі образи фітнес-красуні.

Як видно на декількох кадрах з фітнес-моделлю, вона не соромиться своїх форм, доглядає за собою і продовжує привертати увагу до себе, завдяки дизайнерській білизні. Ніжно-рожевий колір нижньої білизни без принтів відразу звернув увагу шанувальників на фігуру Рей:

"Чудова дівчина; Соммер дуже хороша🧐; Соммер отримала нагороду; чорт візьми, звідки ці пагорби 😳; це волосся 😍; ідельне нижню білизну; припиніть вловлювати спрагу; відкинь вже тільки фанатів; ти красива дівчина; Красиво ❤❤; чарівна дівчина🙏❤️; завжди королева в моїх очах 😍», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що як дівчина любить проводити час на узбережжі, частина фото зроблені саме там. Сама Рей не любить показувати свій бюст і комплексує з цього приводу, а щоб уникнути незручності, повертається спиною до камери.

Дівчина довгі роки займалася в залі і тепер може з гордістю продемонструвати пишні сідниці і засмаглу фігуру з вдалих ракурсів. У рожевому бікіні в стилі Рятувальників Малібу вона блищала на пляжі і відразу отримала сотні компліментів.

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