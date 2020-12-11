Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала нежный образ в розовом белье

Популярная спортсменка с пышными формами и яркой внешностью привыкла к вниманию пользователей социальной сети Инстаграм. Прославилась Рей довольно быстро, ведь начала заниматься спортом с 16 лет.

Теперь в Инстаграм у Соммер более 25 миллионов фанатов, которые каждый день показывают самые смелые и свежие образы фитнес-красотки.

Как видно на нескольких кадрах с фитнес-моделью, она не стесняется своих форм, ухаживает за собой и продолжает привлекать внимание к себе, благодаря дизайнерскому белью. Нежно-розовый цвет нижнего белья без принтов сразу обратил внимание поклонников на фигуру Рей:

«Великолепная девушка; Соммер очень хороша🧐; Соммер получила награду; черт возьми, откуда эти холмы 😳; Эти волосы 😍; идельное нижнее белье; Прекратите улавливать жажду; Отбрось уже только фанатов; Ты красивая девушка; Красиво ❤❤; волшебная девушка🙏❤️; Всегда королева в моих глазах 😍», - пишут пользователи.

Мы также писали, что как девушка любит проводить время на побережье, часть фото сделаны именно там. Сама Рей не любит показывать свой бюст и комплексует по этому поводу, а чтобы избежать неловкости, поворачивается спиной к камере.

Девушка долгие годы занималась в зале и теперь может с гордостью продемонстрировать пышные ягодицы и загорелую фигуру с удачных ракурсов. В розовом бикини в стиле спасателей Малибу она блистала на пляже и сразу получила сотни комплиментов.

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